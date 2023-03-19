مقتل 17 شخصا بحادث تحطم حافلة ببنغلادش

لقي 17 شخصا مصرعهم وأصيب 25 آخرون بجروح في حادث اصطدام حافلة بفاصل على طريق سريع وتحطمها في حفرة عميقة على جانب الطريق، اليوم الأحد في بنغلادش.

وترجح الشرطة البنغلاديشية فقدان السائق السيطرة على مركبته في الساعة 8,00 صباحا حيث ارتطم بالفاصل الذي شُيّد مؤخرا مما أسفر عن سقوط الحافلة على عمق 10 أمتار في الحفرة.

وأعلن قائد الشرطة المحلية مسعود علم لوكالة فرانس برس عقب الحادث الذي وقع في منطقة شبشار (جنوب) أن "17 شخصا قتلوا في الحادث ونُقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة".

ولقي في حوادث طرق في بنغلادش، وفقا لمرصد الحوادث الطرق السريعة 9951 شخصا مصرعهم العام الماضي.

