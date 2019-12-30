مقتل 17 عنصرا من طالبان جراء قصف للجيش الأفغاني

قتل 17 من عناصر حركة طالبان وجرح خمسة آخرون جراء قصف للجيش الأفغاني بشمال شرقي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، الإثنين، أن القصف استهدف معاقل لطالبان في منطقة دشتي قالا، بولاية تخار، حسب موقع “أريزو نيوز” المحلي.

وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن تدمير معقلين لطالبان ومركبة وست دراجات نارية.

ولم تعلق طالبان حتى الساعة 08:00 ت.غ من صباح اليوم الاثنين.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان “طالبان”، الأحد، الموافقة على وقف مؤقت لإطلاق النار في أفغانستان، مما يوفر نافذة يمكن من خلالها توقيع اتفاق سلام مع الولايات المتحدة.

وحسبما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قال مسؤولون من الحركة لم (تسمهم)، إن مجلس طالبان الحاكم، وافق على وقف مؤقت لإطلاق النار في أفغانستان، دون الإشارة إلى موعد بدء وقف إطلاق النار.

وكانت واشنطن قد طلبت وقف إطلاق النار قبل توقيع أي اتفاق سلام من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة بإعادة قواتها من أفغانستان إلى الوطن وإنهاء الاشتباك العسكري الذي دام 18 عامًا هناك، وهو الأطول في تاريخ أمريكا.

وتشترط الولايات المتحدة أن يتضمن أي اتفاق وعدًا من “طالبان” بألا تستخدم أفغانستان كقاعدة من قبل الجماعات الإرهابية. والولايات المتحدة لديها حاليًا ما يقدر بنحو 12 ألف جندي في أفغانستان.

وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

وتشن طالبان التي تسيطر على نصف البلاد تقريبا، هجمات شبه يومية ضد الحكومة، وترفض إجراء مفاوضات مباشرة معها بحجة أنها “غير شرعية”، وتشترط بغية التوصل لسلام معها خروج القوات الأمريكية من البلاد.