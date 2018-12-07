مقتل 17 مدنيا في مجزرتين بالكونغو الديمقراطية

يشهد شرق البلاد اشتباكات بين العديد من الجماعات المسلحة التي تحاول السيطرة على المنطقة

أعلنت بلدية مدينة بيني في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية الجمعة، أن 17 مدنيا قتلوا في مجزرتين نسبتا إلى المتمردين الأوغنديين في حركة "القوات الديموقراطية الحليفة"، في المنطقة التي تحمل الاسم نفسه.



وقال رئيس بلدية بيني نيوني ماسومبوكو بواناكانا لوكالة فرانس برس "أمس (الخميس) أعدم 12 مدنيا بالسلاح الأبيض بأيدي القوات الديموقراطية الحليفة" في مانغوليكيني في محيط بيني"، مضيفا أن "هذه الليلة قتل خمسة مدنيين من قبل هؤلاء اللصوص في حي بايدا بشمال شرق المدينة"، على حد قوله.



ويشهد شرق البلاد اشتباكات بين العديد من الجماعات المسلحة التي تحاول السيطرة على المنطقة الغنية بالموارد المعدنية.

وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أن قوات التحالف الديمقراطي –الجماعة الأوغندية الانفصالية- بالهجوم على حيين مختلفين في مدينة بيبي، ونهبوا العديد من المنازل والشركات وأضرموا النيران فيها، وانتقلت القوات الأمنية إلى المنطقة وقتلت أحد الانفصاليين.



يشار الى أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والجيش التابع لجمهورية الكونغو الديمقراطية، كانا انتقلا الى نفس المنطقة قبل عشرة أيام فاشتبكا مع الانفصاليين نتيجة قيام الانفصاليين بالهجوم على المدنيين في نفس المدينة.