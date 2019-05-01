مقتل 17 من الكوماندوس الهندي في هجوم للمتمردين الماويين

افادت مصادر امنية واعلامية هندية عن مقتل 17 شخصا على الاقل في هجوم استهدف دورية للشرطة وذلك بالتزامن مع الجولة الثالثة من الانتخابات التشريعية

وعزت الشرطة الهندية الهجوم لـ متمردين ماويين واستهدفت مسؤولا بارزا في ولاية مانيبور شمال شرقي البلاد ولم تدل بمعلومات عن اصابه المستهدف لكنها افادت بان الضحايا من القوات شبه الحكومية

وتحدث القائد في الشرطة شراد شيلار بان متمردين ماويين فجروا لغمًا أرضيًا بسيارة تقلّ عناصر من الكوماندوز انتقاما لمصرع 40 من المتمردين الماويين في وقت سابق

وذكرت وكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا" أن المتمردين بدأوا هجومهم صباح الأربعاء بحرق أكثر من 20 مركبة تابعة لشركة إنشاء الطرق. ثم اختبأوا في غابة واستهدفوا عناصر الكوماندوز عندما نزلوا للبحث عنهم.

يشار الى ان منطقة شمال شرقي الهند تحوي عشرات الجماعات الانفصالية التي تطالب بالاستقلال واستغلال الثروات الطبيعية والباطنية في شمال شرقي البلاد