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مقتل 18 على الأقل وإصابة نحو 100 في سيول بجنوب إيران

مقتل 18 على الأقل وإصابة نحو 100 في سيول بجنوب إيران
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