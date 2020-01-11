مقتل 18 مدنيا بغارات على إدلب قبيل وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة أنّ الجانبين التركي والروسي اتفقا على وقف إطلاق نار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب اعتبارا من الساعة 01:00 ليوم 12 يناير/كانون الثاني بحسب التوقيت المحلي.

قتل 18 مدنيا بينهم 6 أطفال السبت، في غارات للقوات الحكومية السورية على تجمعات سكنية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، قبل ساعات على وقف إطلاق نار مرتقب.

ومنذ ساعات الصباح، شنت مقاتلات النظام غارات مكثفة على مدينة إدلب، ومدينتي معرة النعمان وسراقب، فضلا عن العديد من القرى في المنطقة.

وأسفرت الغارات عن مقتل 7 في إدلب، و6 في قرية بنش، و4 آخرين في قرية النيرب، وفق مصادر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء).

كما أسفرت الغارات عن إصابة 50 مدنيا على الأقل، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا جراء الهجمات المستمرة.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّ الجانبين التركي والروسي اتفقا على وقف إطلاق نار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب اعتبارا من الساعة 01:00 ليوم 12 يناير/كانون الثاني وفق التوقيت المحلي.

وأشار البيان إلى أنّ وقف إطلاق النار يشمل الهجمات الجوية والبرية، بهدف منع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين، ولتجنب حدوث موجات نزوح جديدة وإعادة الحياة لطبيعتها في إدلب.

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وقف إطلاق نار بدأ الساعة 14:00 (بالتوقيت المحلي) في محافظة إدلب السورية.

إلا أن قوات النظام واصلت هجماتها البرية عبر إطلاق القذائف الصاروخية والهاون على مناطق مأهولة في قرى وبلدات بإدلب.

