مقتل 18 مسلحا خلال عملية عسكرية شمال سيناء

قوات مصرية

أعلن الجيش المصري اليوم الخميس مقتل 18 مسلحا خلال عمليات عسكرية أمنية مشتركة في مدينة العريش التابعة لمحافظة شمال سيناء.

وقال في البيان رقم 29 الذي تم نشره فى صفحة المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة على "فيسبوك"، إن القوات الجوية في سيناء، "دمرت وكرا لعناصر إرهابية" بالظهير الصحراوي الجنوبي للعريش، مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين. وأسفرت العمليات أيضا عن القبض على 129 فردا من المشتبه فيهم والمطلوبين جنائيا، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وجاء في البيان أنه: "تم العثور على عبوات ناسفة زرعت لاستهداف القوات على محاور التحرك وأبطلت مفعولها، إضافة إلى ضبط كمية من المواد التي تستخدم في صناعة العبوات الناسفة ودوائر النسف والتدمير وكميات من مادة TNT شديدة الانفجار بشمال ووسط سيناء".

كما أشار البيان إلى أن: "العمليات أسفرت أيضا عن تدمير 147 وكرا ومخزنا وخندقا بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء، عثر بداخلها على كمية من الأسلحة والذخائر وقطع الغيار ومواد الإعاشة وكتب وشرائط كاسيت تدعو للفكر التكفيري، وجهاز تنصت".