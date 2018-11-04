أقباط يشيعون ضحايا هجوم المنيا

قتل 19 جهاديا من المتورطين في الاعتداء على الأقباط في المنيا الجمعة، في اشتباك مع الشرطة بالمنطقة الصحراوية غرب المنيا، بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية الاحد.

وأكدت الداخلية أن “معلومات قطاع الأمن الوطني كشفت عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية وهم من عناصر الخلية المنفذة للحادث (الاعتداء على الأقباط الذي أوقع سبعة قتلى) بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا (…)، فتمت مداهمة المنطقة وقامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وعقب إنتهاء المواجهة القتالية تبين أنها أسفرت عن مقتل 19 من العناصر الإرهابية”.