مقتل 190 حوثيا خلال ضربات للتحالف في مأرب

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية السبت، مقتل 190 حوثيا خلال ضربات شنها ضدهم في محافظة مأرب وسط اليمن خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وقال التحالف في بيان انه نفذ 36 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، اسفرت عن تدمير 20 آلية عسكرية ووحدات تحكم لطائرات مسيرة، فضلا عن مقتل أكثر من 190 عنصراً حوثيا.

واضاف ان قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تمكنت كذلك من صد هجوم مدرع للميليشيات الحوثية في جبهة الكسارة غرب المحافظة.

ومن جانبها، أعلنت جماعة الحوثي مقتل أحد قادتها العسكريين في معارك مأرب.

وقال صادق هيسان المعين من قبل الحوثيين مديرا لمديرية حريب القراميش بمأرب، عبر حسابه على فيسبوك، إن "قائد اللواء الثاني مشاة جبلي العميد علي محمد علوان المكنى (أبو يحيى حريب) قتل وهو يقود المعارك في مدخل مدينة مأرب".

ولم يتطرق المسؤول الحوثي إلى تفاصيل أخرى عن مقتل علوان، فيما لم يصدر حتى الساعة (17:00) ت.غ أي تعليق من قبل الحكومة حول الأمر.

ومنذ فبراير/ شباط الماضي، ضاعف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وتقول الأمم المتحدة، إنه بنهاية عام 2021، ستكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.