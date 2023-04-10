مقتل 2 من الشرطة الباكستانية وإرهابي بإطلاق نار

البوابه - قتل 2 من رجال الشرطة الباكستانية وإرهابي جراء إطلاق نار نفذه مجهولون بمقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان.

ووقع الحادث في العاصمة الإقليمية كويتا عقب أن هاجم إرهابيون فرقة النسر خلال قيامها بدوريات روتينية وفقا لبيان الشرطة في باكستان.

وفرقة النسر شرطة تقوم بدوريات روتينية على دراجات نارية في جميع أنحاء المدينة، حيث تعرضت الفرقة للهجوم خلال عملها الروتيني.

وأشار البيان إلى هرب شركاء المهاجم من مكان الحادث، فيما تجري الشرطة الباكستانية عملية بحث عنهم

وسبق أن أعلن الجيش في باكستان مطلع الشهر الجاري عن مقتل 4 من حرس الحدود الباكستاني في هجوم إرهابي لمجموعة مسلحة من إيران على الحدود بين البلدين.