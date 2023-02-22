مقتل 2 من شركة الكهرباء الأردنية بانفجار "محول"

توفي صباح الأربعاء عبد الرحمن شاكر أحد كوادر شركة الكهرباء الأردنية جراء انفجار "محول كهرباء" في حي الرشيد بمحافظة الزرقاء.

كما توفي قبل 10 أيام عرفات الرفاعي من كادر شركة الكهرباء الأردنية أيضا جراء انفجار في ذات المحول.

ووفقا لبيان من شركة الكهرباء في الأردن، يتلقى 4 موظفين في شركة الكهرباء العلاج في المستشفى، حالة أحدهم خطيرة أيضا.

وطالب نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي وقف ما وصفوه بـ "الاستهتار" بأرواح الكادر في شركة الكهرباء الأردنية، والقيام بحل جذري لمعضلة "المحول المميت" في الزرقاء من خلال مختصين يمتلكون كافة أدوات السلامة العامة .

فيما انتقد آخرون مسألة انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة تلك نتيجة خلل في "محول الكهرباء" الذي راح ضحيته اثنين من أميز الكادر المهني في الشركة.



