مقتل 2 من طالبان وإصابة 3 في اشتباك جنوب شرق أفغانستان

قتلت قوات الأمن الأفغانية اثنين من مسلحي حركة طالبان وأصابت ثلاثة آخرين، خلال اشتباك بإقليم باكتيا جنوب شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة عن بيان لفيلق الرعد 203 قوله إن مجموعة من مسلحي طالبان هاجمت الجيش الأفغاني بمنطقة جاريزا، التي تقع عند ضواحي مدينة جارديز، عاصمة إقليم باكتيا.

وأضاف البيان أن قوات الأمن ردت بشكل فعال على الهجوم، مما أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين.

وأضاف فيلق الرعد 203 أن أحد قادة حركة طالبان، وهو من سكان منطقة زورمات، كان من بين القتلى.

ولم تعلق حركة طالبان على الحادث حتى الآن. (د ب أ)