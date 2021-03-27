مقتل 2 وإصابة 8 بإطلاق نار في ولاية فيرجينيا الأمريكية

قتل شخصان وأصيب ثمانية في أعقاب 3 حوادث إطلاق نار منفصلة في ولاية فيرجينيا الأمريكية، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم السبت.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) أن حوادث إطلاق النار وقعت ليل الجمعة (بالتوقيت المحلي).

ونقلت الشبكة عن قائد شرطة فيرجينيا بيتش، بول نيوديجيت، خلال مؤتمر صحافي عقب إطلاق النار: “لدينا حوادث فوضوية للغاية .. كانت ليلة فوضوية للغاية على الشاطئ”.

وتعتقد الشرطة بناء على تحقيق أولي أن إطلاق النار سبقه نزاع أدى إلى اشتباكات بالأيدي.

وقالت ادارة شرطة فيرجينيا بيتش، في بيان صدر بعد ظهر السبت، “في وقت ما خلال المشاجرة، بدأ عدة أفراد في إطلاق النار على بعضهم البعض، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص”. ( د ب أ)