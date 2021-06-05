مقتل 20 شخصاً على الأقل بغارات للجيش الأفغاني ضد طالبان

قُتل ما لا يقل عن 20 شخصا، بينهم مدنيون، في غارات جوية شنها الجيش الأفغاني، الجمعة، مستهدفاً مسلحي حركة “طالبان” في إقليم “هلمند” جنوبي البلاد.

وقال الجيش في بيان إن 20 شخصًا قتلوا في غارات جوية استهدفت مسلحي حركة طالبان أثناء قيامهم بنهب قاعدة عسكرية مهجورة في منطقة “نهر سراج” بإقليم هلمند.

وأوضح البيان إلى أنه بجانب قتلى مسلحي طالبان، سقط عدد من المدنيين، دون ذكر رقم، تصادف وجودهم بالمكان وقت استهدف عناصر الحركة.

في المقابل نشرت طالبان بيانًا قالت فيه إن الغارة أسفرت عن مقتل 30 شخصًا، كلهم من المدنيين.

الناطق باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، اتهم في البيان، الجيش باستهداف المدنيين. (الأناضول)