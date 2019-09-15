مقتل 20 مسلحاً من طالبان في عملية غرب أفغانستان

قتلت القوات الخاصة الأفغانية 20 مسلحاً على الأقل من حركة طالبان، في عملية بإقليم فرح غرب البلاد، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وقال المسؤولون العسكريون اليوم، إن "القوات الخاصة نفذت الغارة بمنطقة أنار دارا بالإقليم"، وأضافوا أن "القوات الخاصة دمرت أيضاً مخبأ أسلحة لطالبان".

ويتدهور الوضع الأمني في إقليم فرح في الأشهر الأخيرة، وينشط مسلحو طالبان في بعض مناطق الإقليم، وغالباً ما ينفذون أنشطة متعلقة بالإرهاب، وفي الوقت نفسه، تنفذ القوات الأفغانية بشكل روتيني عمليات مناهضة للإرهاب، ضد الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في هذا الإقليم.

وتنفذ القوات الأمريكية أيضاً غارات جوية بشكل منتظم في أجزاء مضطربة من البلاد، لقمع حركة طالبان وجماعات متشددة أخرى مناهضة للحكومة.

