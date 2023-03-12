مقتل 22 عنصرا وقياديا من داعش في عملية سرية غرب العراق

البوابة - أعلنت القوات العراقية، اليوم الأحد، مقتل 22 عنصرا بينهم قيادات بارزة من تنظيم داعش، في عملية نوعية في محافظة الأنبار.

وقال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، عبد الوهاب الساعدي: "إن جميع عناصر داعش الذين تم قتلهم في الأنبار ، كانوا يرتدون أحزمة ناسفة"، مؤكدا أن من بين القتلى قيادات بارزة في التنظيم.

واشار الساعدي، إلى سرية العملية التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب، لافتا أنها سوف تستمر، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

'المحمداوي يعلن القبض على 162 شخصاً خلال عمليات حفظ القانون بديالى' https://t.co/rwqn6Cv8iv — واع (@INA__NEWS) March 12, 2023

يذكر أن الجيش العراقي، تمكن من قتل 17 عنصرا من داعش، بينهم 3 قيادات، خلال عملية عسكرية في "الأنبار"، في وقت سابق من هذا الشهر، حسب تصريحات للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول.

وبين اللواء رسول، أن عناصر داعش، يستغلون المناطق التي يتواجدون فيها، بالمنطقة الفاصلة بين قوات البيشمركة (الكردية) وقوات الأمن العراقية.

وبدأت قوات الحشد الشعبي، بالتعاون مع قوة من الجيش العراقي، اليوم الأحد، عملية أمنية واسعة غرب محافظة نينوى.

وحسب بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي، فإن العملية الأمنية في نينوى، شملت الطريق الاستراتيجي باتجاه غربي المحافظة، وجبال عداية وشيخ ابراهيم ومقالع عين الجحش، وفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأعلنت قوات الأمن العراقية، أمس السبت، القبض على 86 إرهابيا وضبط كميات من الأسلحة في محافظة ديالى شرقي البلاد.

يشار إلى أنه في عام 2017 تم الإعلان عن تحرير محافظة نينوى، من سيطرة تنظيم داعش، بينما أعلنت قيادة شرطة المحافظة في يناير/ كانون الثاني الماضي، القضاء على مخلفات التنظيم.