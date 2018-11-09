مقتل 22 من المعارضة السورية في هجوم للنظام على إدلب

هذه الحصيلة هي الأكبر في المنطقة المنزوعة السلاح منذ الإعلان عنها قبل أشهر

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة، عن مقتل 22 من المعارضة السورية في هجوم لقوات النظام بالمنطقة المنزوعة السلاح في مدينة إدلب شمال سوريا.



وقال المرصد في بيان اطلعت عليه "عربي21"، إن "كمائن قوات النظام أودت بحياة أكثر من 22 مقاتلا من جيش العزة في الريف الحموي، فضلا عن عشرات الجرحى والمفقودين، في أعلى حصيلة خسائر بشرية في الشمال السوري منذ بداية العام".



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن قوله، إن "هذه الحصيلة هي الأكبر في المنطقة المنزوعة السلاح منذ الإعلان عنها قبل أشهر"، لافتا إلى "اندلاع اشتباكات عنيفة طوال الليل؛ إثر الهجوم الذي شنته قوات النظام على موقع تابع لفصيل جيش العزة في منطقة اللطامنة".



وكان المرصد السوري قال الثلاثاء الماضي، إن "قتالا وقع بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة في المنطقة المنزوعة السلاح في الريف الشمالي الغربي من حماة، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة عقيد وجرح 10 آخرين".