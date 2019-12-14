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مقتل 23 جنديا في هجوم لطالبان جنوب شرق أفغانستان

منشور 14 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 09:32
مقاتلان من حركة طالبان
مقاتلان من حركة طالبان

ذكر مسؤولون محليون اليوم السبت أن 23 جنديا على الاقل بالجيش الأفغاني قُتلوا من قبل مجموعة من المتسللين من حركة طالبان في إقليم غزني جنوب شرق أفغانستان.

وكان المتسللون قد هاجموا الجنود في قاعدة عسكرية بمنطقة “قره باغ” بالإقليم، طبقا لما قاله عضوا المجلس المحلي، عصمت الله جامرودال وأمان الله كمران.

وذكر المسؤولون أن جنديا آخر أصيب في الحادث، لكن نجا حيث أنه تظاهر أنه توفي.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الحادث، زاعمة أن مسلحيها قتلوا 32 جنديا. وليس هناك أي تأكيد لذلك الرقم.

ولم يكن هذا النوع من الهجوم جديدا في إقليم غزني، الذي عادة ما تنفذه طالبان.

وخلال العامين الماضيين، قُتل عشرة من أفراد قوات الأمن الأفغانية من قبل طالبان في مثل تلك الهجمات في مناطق مختلفة بالإقليم، حسب مسؤولين.

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