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23 وفاة بحريق مستشفى مخصص لمرضى كورونا ببغداد

منشور 24 نيسان / أبريل 2021 - 10:44
بغداد
بغداد

لقي 23 شخصاً على الأقلّ مصرعهم في حريق اندلع ليل السبت-الأحد في وحدة للعناية المركّزة في مستشفى ببغداد يتعالج فيها مصابون بكوفيد-19، وفق مصادر طبية وأمنية.

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وقالت مصادر طبية إنّ الحريق نجم عن انفجار سببه “عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلّقة بتخزين اسطوانات الأوكسجين”.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجال إطفاء يحاولون إخماد النيران في مستشفى ابن الخطيب بينما كان المرضى وأقاربهم يحاولون الفرار من المبنى. (وكالات)

 

 

كلمات دالة:كورورنابغدادحريق

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