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مقتل 24 عنصرا من "سوريا الديمقراطية" بهجوم لداعش قرب دير الزور

مقتل 24 عنصرا من "سوريا الديمقراطية" بهجوم لداعش قرب دير الزور
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