مقتل 25 شخصا على الأقل في أعاصير قوية بولاية تنيسي الأمريكية

ضربت سلسلة قوية من الأعاصير مدينة ناشفيل بولاية تنيسي الأمريكية والمقاطعات المحيطة بها في ساعة مبكرة صباح الثلاثاء لتقتل 25 شخصا على الأقل ولا يزال آخرون في عداد المفقودين وتسوي بالأرض بنايات في أحياء فيما يدلي ناخبون في أرجاء الولاية بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية.

وقال وليام لي، حاكم الولاية، في مؤتمر صحافي إن من المتوقع أن يرتفع عدد الوفيات حيث تمشط فرق البحث والإنقاذ المباني المنهارة والأنقاض بحثا عن مفقودين بعد مرور نحو 15 ساعة على هبوب العواصف في حوالي الساعة الوحدة صباحا بتوقيت المنطقة الزمنية الوسطى.

ومضى يقول: “إنه ليوم مأسوي في ولايتنا. هناك 25 وفاة مؤكدة”. وأضاف: “أمضيت اليوم اتفقد وأزور الضحايا ومشيت وسط الأحياء والدمار مفجع. إنه أمر لا يصدق. والحاجة ماسة للدعاء”.

وأحجم لي عن تقدير عدد المفقودين في الولاية.

وتأكدت وفاة 19 من بين 25 في مقاطعة بوتنام شرقي ناشفيل.

وقالت هيئة الأرصاد القومية إن من المتصور أن ثمانية أعاصير ضربت مناطق في ولايات ميزوري وتنيسي وكنتاكي لكن العدد قد يتغير بعد إجراء المزيد من التحليل. ولم يتضح بعد عدد الأعاصير التي ضربت مدينة ناشفيل مباشرة.

وبالإضافة إلى الوفيات، قال وليام سوان، مدير إدارة الإطفاء، إن 30 شخصا على الأقل أُصيبوا في ناشفيل عاصمة الولاية ودُمر 48 مبنى على الأقل، ولحقت أضرار بعدد آخر كبير. وقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف.

وقالت وكالة إدارة الطوارئ في تنيسي على موقعها الإلكتروني “أثرت الأحوال الجوية القاسية والأعاصير على عدة مقاطعات في تنيسي. ومن بين المقاطعات الأكثر تضررا ديفيدسون وويلسون وبوتنام”.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه على تويتر “صلواتنا من أجل كل المتضررين من الأعاصير المدمرة في تنيسي. مستمرون في مراقبة التطورات. الحكومة الاتحادية معكم في هذا الوقت الصعب”.

وقال البيت الأبيض إن ترامب سيزور المناطق المتضررة يوم الجمعة.

وأظهرت لقطات مصورة نُشرت على تويتر البرق، المصاحب للإعصار يضيء السماء المظلمة بينما ضربت العاصفة وسط ناشفيل، عاصمة الموسيقى في الولايات المتحدة. ومع بزوغ الفجر أظهرت لقطات مصورة بثتها محطة تلفزيون محلية منازل وقد سويت بالأرض ومقار شركات وقد تهدمت.

وتنيسي واحدة من 14 ولاية أمريكية تجرى فيها انتخابات الثلاثاء الكبير التمهيدية في انتخابات الرئاسة الأمريكية. وقال مسؤولون إن معظم مراكز الاقتراع كانت مفتوحة للتصويت لكن جرى نقل بعض المراكز. (رويترز)