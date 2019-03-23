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مقتل 26 شخصا جراء حريق في حافلة سياحية جنوب الصين

مقتل 26 شخصا جراء حريق في حافلة سياحية جنوب الصين
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