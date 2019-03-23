مقتل 26 شخصا جراء حريق في حافلة سياحية جنوب الصين

لقي 26 شخصا حتفهم إثر اشتعال النيران في حافلة سياحية بإقليم هونان جنوب الصين يوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن السلطات المحلية .

وأسفر الحادث عن إصابة 28 شخصا آخرين، خمسة منهم في حالة خطيرة. وقد تم نقلهم جميعا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

واشتعلت النيران فجأة في الحافلة القادمة من إقليم هينان المجاور مساء الجمعة على طريق سريع في مدينة تشنغدو، شمال غرب إقليم هونان.

وكانت الحافلة تقل 56 شخصا، 53 راكبا وسائقين ومرشد سياحي. اعتقلت السلطات السائقين وبدأت تحقيقا في أسباب الحادث، وفقا لوكالة “شينخوا”.

د ب أ