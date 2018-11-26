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مقتل 27 ألف أنثى منذ 2011 جلهن على يد النظام السوري

مقتل 27 ألف أنثى منذ 2011 جلهن على يد النظام السوري
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