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مقتل 27 عاملا جراء حريق في منجم ذهب

تاريخ النشر: 08 أيّار / مايو 2023 - 06:48
أهالي الضحايا في الانتظار
أهالي الضحايا في الانتظار

قتل ما لا يقل عن 27 عاملا  في حريق اندلع في منجم ذهب في البيرو وذلك خلال دورة عمل ليلية، وفقا لما أفادت به السلطات المحلية .

وأشات شركة ياناكيوا للتعدين عبر بيان أصدره إلى إجلاء 175 عاملا بسلام في أعقاب الحادث الذي وقع في وقت مبكر يوم السبت لافتة إلى أن 27 قتيلا كانوا يعملون لحساب مقاول متخصص في التعدين.

 

 

وأكد مسؤولون حكوميون على استمرار التحقيق في سبب الحريق، فيما ذكرت التحقيقات الأولية إلى احتمال حدوث انفجار بسبب ماس كهربائي في أحد أجزاء المنجم وعلى عمق 100 متر تحت الأرض.

وأوضحت السلطات إن المحققين يعملون على توضيح ما حدث، حيث إن مكتب الادعاء سيقوم بتحديد مسؤوليات المتورطين في الحادث.


 

كلمات دالة:منجمحريقمنجم ذهب

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