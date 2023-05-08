مقتل 27 عاملا جراء حريق في منجم ذهب

قتل ما لا يقل عن 27 عاملا في حريق اندلع في منجم ذهب في البيرو وذلك خلال دورة عمل ليلية، وفقا لما أفادت به السلطات المحلية .

وأشات شركة ياناكيوا للتعدين عبر بيان أصدره إلى إجلاء 175 عاملا بسلام في أعقاب الحادث الذي وقع في وقت مبكر يوم السبت لافتة إلى أن 27 قتيلا كانوا يعملون لحساب مقاول متخصص في التعدين.

VIDEO: Relatives of miners wait for news outside the La Esperanza gold mine after a fire killed 27 workers in a remote area of the Arequipa region in southern Peru.



A short circuit caused the fire, which broke out in a tunnel inside the mine, according to police and the public… pic.twitter.com/jLnL8FfJpX — AFP News Agency (@AFP) May 8, 2023

وأكد مسؤولون حكوميون على استمرار التحقيق في سبب الحريق، فيما ذكرت التحقيقات الأولية إلى احتمال حدوث انفجار بسبب ماس كهربائي في أحد أجزاء المنجم وعلى عمق 100 متر تحت الأرض.

وأوضحت السلطات إن المحققين يعملون على توضيح ما حدث، حيث إن مكتب الادعاء سيقوم بتحديد مسؤوليات المتورطين في الحادث.



