مقتل 29 سيدة تركية خلال شهر واحد

اتهمت المعارضة التركية حكومة الرئيس رجب طيب اردوغان بالتهاون في حماية النساء التركيات ومنع سن قوانين تضمن لهن الامان واعلنت عن مقتل 29 سيدة خلال شهر واحد وهي حصيلة وصفت بالمرعبة والمفزعه.

مقتل 29 سيدة تركية

وكشف النائب عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا "سزجين تانري كولو" عن تصاعد الانتهاكات بحق المرأة التركية وقال انه سجل شهر سبتمبر حصيلة "مفزعة للضحايا من النساء" بمقتل 29 سيدة

وحسب التقارير التي تداولتها المعارضة بالاضافة الى وسائل اعلام تركية غير رسمية فقد تم رصد انتهاكات لحق الحياة لـ 200 شخص، بينهم 3 أشخاص توفوا داخل السجون واثنين آخرين في جريمة كراهية كما اعلن عن وفاة 12 لاجئ في حوادث متفرقة و29 سيدة في جرائم قتل.

ولامت المعارضة الحكومة التركية التي انسحبت من اتفاقية إسطنبول لحماية حقوق المرأة، وقالت ان نظام اردوغان حاول الهروب من مواجهة انتقادات دولية ومحلية حادة كونه يوفر ملاذا لمنتهكي حقوق المرأة ويبخس الأخيرة حقها

وقالت ان النظام عاجز عن مواجهة انتهاكات تتعلق بالعنف الأسري والاغتصاب والقتل والتمييز والتنمر وغيرها من الانتهاكات

وفيما تنفي الحكومة التركية وجود نظرة دونية للمرأة، فان حزب الشعب الجمهوري، سجل من خلال تقاريره 337 حالة تعذيب، 75 حالة منها في السجون إضافة إلى وفاة 157 عاملا في حوادث شغل، بينما تبقى إجراءات السلامة غائبة عن تلك الحوادث

انتهاكات اخرى

وفي تقاريره يزعم حزب الشعب الجمهوري الذي يشكل المنافس الابرز لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المعام المقبل انه تم :

الاعتداء على 27 تظاهرة وحظر 20 أخرى

اعتقال 278 شخصا وملاحقة 86 شخصا قضائيا لاستخدامهم حقهم الدستوري في التجمع وتنظيم احتجاجات.

اعتقال 37 شخصا وحبس واحد في قضايا تتعلق بحرية التعبير

حظر 159 موقعا إخباريا

فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون عقوبات على خمس قنوات

اعتقال 3 صحفيين وحبس آخرين وملاحقة 6 صحفيين والاعتداء على 11 صحافيا.

في المقابل تنفي الحكومة التركية مزاعم الحزب الجمهوري وتؤكد ان تلك الارقام مغلوطة وان الحزب المعارض يسعى لكسب دعاية انتخابية ليس اكثر