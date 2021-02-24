مقتل 3 أشخاص بتبادل إطلاق نار في أمريكا

اضطرت سلطات ولاية ميشيغان لإغلاق الطريق السريع (I- 96) بعد حوادث تبادل إطلاق نار، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، خلال 24 ساعة.

وأفادت الشرطة أنّ مركبة توقفت بجانب سيارة دفع رباعي كانت متوجهة جنوباً على الطريق السريع، وبدأت في إطلاق النار، حيث تعرض السائق لإصابات خطرة في حين هرب عدد من الركاب من المكان.

وجاء هذا الحادث قبل أقل من 24 ساعة من حادث أخر على نفس الطريق، حيث تبادل ركاب في سيارتين إطلاق النار، مما أدى إلى مقتل سائق سيارة ووفاة امرأة كانت تجلس إلى جانبه.

وهرب السائق المعتدي سيراً على الأقدام ولكنه أصيب بطلقات من سائق ثالث، مما أدى إلى وفاته.

وكشفت شرطة ميشيغان أن الطريق السريع، الذي يقع في منطقة متور ديترويت، شهد 27 عملية لإطلاق نار خلال ستة أشهر.