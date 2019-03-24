مقتل 3 أشخاص في انهيار أرضي غربي الجزائر

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب اثنان بجروح، مساء اليوم السبت، جراء انهيار أرضي بورشة لإنجاز قنوات للصرف الصحي بداور الحميان التابع لبلدة وادي الصباح بولاية عين تموشنت غربي الجزائر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن جهاز الدفاع المدني قوله إن الحادث وقع عندما كان العاملون بورشة لإنجاز قنوات للصرف الصحي بدوار الحميان يزاولون عملهم ليتفاجأوا بانهيار للتربة الأمر الذي أودى بحياة ثلاثة عمال على الفور، فيما أصيب اثنان بجروح متفاوتة.

وأشار ذات المصدر إلى إجلاء المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى بلدة حمام بوحجر، فيما تم نقل جثث الضحايا الثلاث إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

د ب أ