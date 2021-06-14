مقتل 3 بإطلاق نار جماعي في كليفلاند الأمريكيه

أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأُصيب أربعة في إطلاق نار جماعي في كليفلاند.

وقالت جينفير سياسا، المتحدثة باسم شرطة المدينة، إن الضباط استجابوا لمكالمة نجدة في وقت مبكر من صباح السبت وعثروا على رجلين مع إصابات خطيرة بالقرب من محطة وقود ورجل آخر على الرصيف.

وأضافت سيسا أن الرجل الذي تم العثور عليه في محطة الوقود توفي في مكان الحادث، وتم نقل ضحيتين إلى مستشفى كليفلاند، حيث تم الإعلان عن وفاتهما هناك.

ووجدت الشرطة، ايضاً، أن ثلاث نساء ورجل تترواح أعمارهم بين 30 و43 قد أصيبوا بأعيرة نارية في الساق والرأس والكاحل، وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفى. (القدس العربي)