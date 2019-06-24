مقتل 3 جنود سعوديين برصاص زميلهم

فتح جندي سعودي النار على ثلاثة من زملائه بمحافظة أبو عريش بجازان في جنوب المملكة مما اسفر عن مقتلهم على الفور

وقالت مصادر اعلامية متطابقة ان خلافا شخصيا بين الجندي القاتل ورقيب في نفس الجهة الأمنية التي يعمل بها، حيث قتله، وقتل عن طريق الخطأ وكيل رقيب وعريفاً أثناء إطلاق النار.

وأشارت إلى أن القاتل سلّم سلاحه ونفسه إلى زملائه بعد الحادث، في حين لم يصدر أي تأكيد رسمي للحادث.

وتعد الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن من أكثر الجبهات دموية بالنسبة إلى القوات السعودية، وخلّفت خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية.