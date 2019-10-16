مقتل 3 جنود سوريين.."رأس العين" تستعصي على الموالين لتركيا

أفاد مراسلون في تركيا، أن الاشتباكات لم تتوقف في مدينة رأس العين، مشيرين إلى أنه من الواضح أن مدينة رأس العين هي النقطة الساخنة في اليوم الثامن من عملية "نبع السلام".

ولفت هؤلاء اليوم الأربعاء، إلى أن السلطات التركية كانت أعلنت أنها سيطرت على المدينة في اليوم الرابع من انطلاق العملية، إلا أن الاشتباكات تتصاعد وتزداد في اليوم الثامن، لا سيما في الأحياء الغربية والشرقية التي تشهد قصفا مكثفا واشتباكات عنيفة.

وأفاد المراسلون نقلا عن مصادر عسكرية قولها إن عودة الاشتباكات في هذه الأحياء ناتجة عن الأنفاق التي حفرتها القوات الكردية، بهدف خوض "حرب الشوراع" ضد القوات التركية.

وقال هؤلاء إن هذه المدينة مستعصية حتى الآن على قوات "نبع السلام"، مشيرا إلى أنه يبدو أن رأس العين هي النقطة الساخنة في اليوم الثامن من عملية "نبع السلام".

واندلعت اشتباكات، اليوم الأربعاء، بين الجيش السوري والقوات الكردية من جهة والقوات الموالية لتركيا من جهة أخرى في شمال سوريا، حيث تشن أنقرة هجوما على مناطق سيطرة الوحدات الكردية.

ونقلت وكالة فرانس بريس عن "المرصد السوري" أن اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم شمال شرق عين عيسى بين القوات النظامية والوحدات الكردية من جهة والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى حيث تدور المعارك قرب الطريق الدولي، في المناطق الفاصلة بين مناطق السيطرة الكردية والمناطق التي سيطرت عليها القوات الموالية لأنقرة مؤخرا.

وحسب الوكالة يقاتل الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "معا" ضد الفصائل الموالية لأنقرة، وقتل جنديان من الجيش السوري، في قصف مدفعي شنّته الفصائل الثلاثاء على أطراف عين عيسى، وذلك غداة مقتل جندي بالجيش في قصف مماثل بالقرب من منبج، وفقًا للمصدر نفسه.

ووفق وكالة "هاوار"، فقد شن الجيش التركي وحلفاؤه ليلة أمس هجوما على ناحية عين عيسى حيث تتواجد قوات الجيش التي تصدت للهجمات الأخيرة، ما أدى لاندلاع اشتباكات بين الطرفين.

وبحسب "هاوار"، فإن الجيش فقد في الاشتباكات 3 عناصر وأصيب 4 آخرون بجروح وتلقوا العلاج وأوضاعهم جيدة.