مقتل 3 جنود من قوات حفظ السلام الدولية في إفريقيا الوسطى

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن 3 جنود بورونديين تابعين لقوات حفظ السلام، لقوا مصرعهم في هجوم شنه "مقاتلون مجهولون" في جمهورية إفريقيا الوسطى.

مقتل 3 جنود من قوات حفظ السلام الدولية في إفريقيا الوسطىإفريقيا الوسطى.. المتمردون يسيطرون على مدينة بامباري جنوب البلاد

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة جنديين آخرين.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة الهجمات التي شنها مسلحون مجهولون على قوات الدفاع والأمن الوطنية وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وتأتي الهجمات بعد يوم من إلغاء الجماعات المتمردة الرئيسية وقف إطلاق النار قبل الانتخابات الوطنية المقررة الأحد المقبل.

وقالت المجموعات المسلحة التي تطلق على نفسها "تحالف الوطنيين من أجل التغيير"، في بيان: "في مواجهة عناد الحكومة التي رفضت وقف إطلاق النار، قررنا وقف الهدنة التي استمرت 72 ساعة واستئناف مسيرتنا وصولا إلى تحقيق الهدف النهائي". (نوفوستي)