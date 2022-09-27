مقتل 3 سوريين ضربتهم صاعقة برق في بلغاريا

لقي ثلاثة سوريين مصرعهم واصيب رابع بعدما ضربتهم صاعقة وسط العاصمة البلغارية صوفيا، بحسب ما اعلنت مصادر طبية الثلاثاء.

وقالت متحدثة باسم خدمة الطوارئ ان الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما،.كانوا يحتمون تحت شجرة عندما ضربتهم الصاعقة. مضيفة ان المصاب نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية ان 800 صاعقة برق ضربت صوفيا في أقل من ساعة خلال العاصفة المصحوبة ببرَد، والتي تسببت بانقطاع التيار الكهربائي بينما غمرت السيول الطوابق السفلية والممرات تحت الأرض.

ويقول الخبراء ان احتمالية التعرض لضربة صاعقة هي واحد من مليون، وان الأشجار ليست أماكن آمنة للاحتماء من الصواعق.