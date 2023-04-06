مقتل 3 ضباط أمن خلال اشتباك مع مسلحين في "أنغوشيا" جنوبي روسيا

البوابة - أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، بمقتل ثلاثة ضباط من الشرطة وإصابة 8 ، آخرين خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة في إنغوشيا، جنوب روسيا.

وقال مصدر أمني: "لقد قتل 3 من ضباط الشرطة وأصيب 8 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، خلال اشتباك مسلح مع ارهابيين".

ووقع الإشتباك، بين عناصر الامن والمجموعة المسلحة، الليلة الماضية، في منطقة مالغوبيك في جمهورية إنغوشيا القوقازية، حسب مصدر باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في الجمهورية.

وبين المصدر، أن رجال الأمن تحركوا إلى قرية زيازيكوف- يورت، بمنطقة مالغوبيك، لإجراء عملية لمكافحة الإرهاب، بعد ورود بلاغ يفيد بتواجد مسلحين في القرية.

وأوضح المصدر، أن المسلحين أبدوا مقاومة وتبادلوا إطلاق النار مع رجال الأمن.

وأوضحت وكالتا ريا نوفوستي وإنترفاكس نقلا عن مصادر في الشرطة أن تبادل إطلاق النار في منطقة مالغوبيك، سجل عندما لجأت "عصابة لصوص" إلى منزل ريفي وفتحت النار باتجاه عناصر الشرطة.

يشار إلى أن نقطة لشرطة المرور على حدود إنغوشيا وأوسيتيا الشمالية، كانت قد تعرضت لهجوم بالأسلحة من قبل مجهولين، في 27 مارس الماضي،ما أدى إلى إصابة شرطيين، فيما تم العثور على جثة أحد المهاجمين مقتولا بعيار ناري في مدينة كارابولاك.