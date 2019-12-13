مقتل 3 عسكريين سعوديين عند الحدود مع اليمن

أعلنت الرياض، الجمعة، مقتل 3 جنود سعوديين على الحدود الجنوبية مع اليمن، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأفادت الوكالة بمقتل “الرقيب ناصر بن غالب خليل الحدري، وجندي أول يحي بن علي محمد محنشي، والجندي عبدالله بن مزيد القيسي.. بمنطقة جازان (جنوب)”.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف العسكريين، وجميع من قتلوا عند الحدود الجنوبية، بحسب ما أعلنته الرياض، منذ بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى 10 قتلى.

وسبق أن أعلنت وكالة الأنباء السعودية عبر موقعها الإلكتروني على مدار الشهر مقتل 7 عسكريين.

ولا تعلن السعودية عادة عن تفاصيل تلك الوقائع.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.