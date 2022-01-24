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مقتل 3 متظاهرين برصاص الامن في الخرطوم

منشور 24 كانون الثّاني / يناير 2022 - 06:45
مظاهرات قد انطلقت في العاصمة وعدد من المدن السودانية للمطالبة بحكم مدني كامل.
مظاهرات قد انطلقت في العاصمة وعدد من المدن السودانية للمطالبة بحكم مدني كامل.

 قتل 3 متظاهرين واصيب العشرات برصاص قوات الامن السوداني خلال عملية تفريق للاحتجاجات في الخرطوم 

وقالت لجنة اطباء السودان أن المتظاهرين لم يتم التعرف على بياناتهما بعد.

وكانت مظاهرات قد انطلقت في العاصمة وعدد من المدن السودانية للمطالبة بحكم مدني كامل.

 

وكثفت قوات الأمن السودانية من وجودها وأعادت من انتشارها في شارع القصر بالخرطوم، كما تمركزت أمام مبنى البرلمان.

كلمات دالة:السودانالخرطوممليونية السودان

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