مقتل 3 متظاهرين برصاص الامن في الخرطوم

قتل 3 متظاهرين واصيب العشرات برصاص قوات الامن السوداني خلال عملية تفريق للاحتجاجات في الخرطوم

وقالت لجنة اطباء السودان أن المتظاهرين لم يتم التعرف على بياناتهما بعد.

وكانت مظاهرات قد انطلقت في العاصمة وعدد من المدن السودانية للمطالبة بحكم مدني كامل.

لجنة أطباء السودان المركزية

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ارتقاء شهيد ثالث برصاص السلطة الانقلابية في #مليونية24يناير.



صعدت قبل قليل روح الشهيد: قاسم محمد



إثر إصابته برصاص حي في الرأس والكتف في مواكب مدينة ود مدني بإقليم الجزيرة أثناء القمع الوحشي لمليونية اليوم. pic.twitter.com/Pq5elyi4JK — لجنة أطباء السودان المركزية-CCSD (@SD_DOCTORS) January 24, 2022

وكثفت قوات الأمن السودانية من وجودها وأعادت من انتشارها في شارع القصر بالخرطوم، كما تمركزت أمام مبنى البرلمان.