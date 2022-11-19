مقتل 3 متظاهرين في إيران.. ومصرع رئيس استخبارات في الحرس الثوري

أعلنت منظمة غير حكومية، مقرها في النروج، اليوم السبت، مقتل 3 أشخاص برصاص قوات الأمن الإيرانية، خلال احتجاجات شهدتها شمال غرب إيران.

وقالت منظمة هنكاو غير الحكومية المدافعة عن أكراد إيران، إن قوات الأمن الإيرانية فتحت النار على المحتجين في بلدة ديفانداره فقتلت ثلاثة مدنيين على الاقل.

من جهة ثانية، أفادت وسائل اعلام ايرانية، بمصرع رئيس استخبارات الحرس الثوري في مدينة صحنه التابعة لمحافظة كرمانشاه، إثر تعرضه لهجوم بالسكاكين على يد مثيري الشغب.

وقال محافظ "صحنه" جهانبخش زنغنه تبار: "هاجم مثيرون للشغب، وبلطجية بالأسلحة البيضاء، قوات الأمن خلال مراسم في المدينة، مما أدى لاستشهاد العقيد "نادر بيرامي"، رئيس استخبارات الحرس الثوري في "صحنه" ".

وأكد محافظ صحنة، في مقابلة مع وكالة إرنا، مساء الجمعة، تمكن الاجهزة الامنية من إلقاء القبض على المتورطين في قتل العقيد بيرامي، وتسليمهم للعدالة.

وقالت "الخارجية الإيرانية" في بيان، اليوم السبت: "إن الصمت المتعمد من قبل مثيري الشغب، والمحرضين على العنف والفوضى، يخلق بيئة خصبة للإرهاب، ويدفع المتطرفين للمزيد من الأعمال الإرهابية، وكذلك استفحال الإرهاب في العالم".

يشار إلى أن 7 اشخاص قتلوا، وجرح 10 آخرين، يوم الاربعاء الماضي إثر هجوم مسلح بالأسلحة الرشاشة في مدينة إيذه، كما قتل إثنين من عناصر قوات التعبئة الإيرانية، خلال هجوم مسلح في مدينة أصفهان، بنفس اليوم، وفي مدينة مشهد، لقي إثنان من عناصر قوات التعبئة مصرعهما طعنا بالسكين.