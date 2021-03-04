مقتل 3 مدنيين بانفجار لغم في اليمن

أعلن مرصد حقوقي باليمن، مقتل 3 مدنيين جراء انفجار لغم بمحافظة الجوف شمالي البلاد.

جاء ذلك في تغريدة للمرصد اليمني للألغام (غير حكومي) عبر حسابه على موقع “تويتر”، في وقت متأخر مساء الاربعاء.

والمرصد يُعنى بتوثيق ضحايا الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب في اليمن.

وأفاد المرصد ”بمقتل ثلاثة مدنيين نتيجة انفجار لغم للحوثيين في مركبة مدنية في مديرية خب الشغف شمال شرقي الجوف“.

ولم يتطرق المرصد إلى تفاصيل إضافية فيما لم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي بهذا الخصوص.

ومن حين لآخر تشهد محافظة الجوف معارك عنيفة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي التي تسيطر على مدينة الحزم عاصمة المحافظة منذ مارس/اذار 2020.

وتشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء (الأناضول)