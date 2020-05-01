مقتل 3 مدنيين بينهم سيدتان بقذائف مليشيا حفتر وسط طرابلس الليبيه

لقي 3 مدنيين مصرعهم بينهم سيدتان وأصيب آخرون، الجمعة، إثر قصف مليشيات خليفة حفتر بصواريخ غراد، منطقة زناتة وسط طرابلس المكتظة بالسكان.

وقال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة أمين الهاشمي، إن منطقة زناتة تعرضت للقصف بعدة قذائف صاروخية تسببت في قتل امرأتين ورجل كحصيلة أولية.

وأضاف الهاشمي للأناضول أن فرق الإسعاف والطوارئ انتشلت جثث القتلى التي تقطعت لأشلاء.

وتأتي تصريحات الهاشمي عقب أقل من ساعة على إعلان قوات الحكومة الليبية أن مليشيات حفتر تقصف بصواريخ غراد منطقة زناتة المكتظة بالسكان.

وتستمر مليشيات حفتر، باستهداف منازل المدنيين في طرابلس ومحيطها، موقعة العديد من القتلى والجرحى.

والإثنين، أعلن حفتر إسقاط الاتفاق السياسي، وتنصيب نفسه حاكما للبلاد، دون استناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا أو دوليا.

وتشن المليشيات التابعة له، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجومًا فاشلاً للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة “الوفاق الوطني”، المعترف بها دوليًا، والتي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط. (الأناضول)