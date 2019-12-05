مقتل 3 مسلحين بتبادل إطلاق نار في سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، مقتل 3 مسلحين جراء تبادل إطلاق نار في سيناء.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن معلومات وردت “بتواجد مجموعة من العناصر الإرهابية، بمنطقة جلبانة شمال سيناء (شمال شرق) وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق”.

وأضافت: “أسفرت النتائج عن رصد تحرك 3 من هذه العناصر الإرهابية مستقلين دراجة نارية، أثناء استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية (لم يحددها)”.

وأشارت أن “العناصر الإرهابية قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم مما أسفر عن مصرعهم”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصدر مستقل أو شهود عيان بشأن البيان.

وبين الحين والآخر، تشهد مناطق متفرقة هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، خفت وتيرتها مؤخرا، تبنت معظمها جماعة “أنصار بيت المقدس” (ولاية سيناء)، التي أعلنت مبايعتها لتنظيم “الدولة” أواخر 2014.