مقتل 3 مسلحين من داعش غربي العراق

قتل 3 مسلحين من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) وأصيب اثنان آخران، الأربعاء، في محافظة الأنبار، غربي العراق، فيما أحبط الجيش هجوما للتنظيم على نقطة تابعة له في محافظة ديالى (شرق).

ففي محافظة الأنبار، ذكرت الفرقة السابعة التابعة للجيش، في بيان، أن الفرقة “بدأت عملية نوعية في مناطق وادي جعال، وسن الذيب، ووادي حوران، بمساندة قوة جوية، لغرض البحث والتفتيش عن مسلحي تنظيم داعش”.

وأضاف البيان بأن “القوة اشتبكت مع مجموعة إرهابية تستقل 2 من الدراجات النارية، ما أسفر عن مقتل 3 عناصر من داعش، واعتقال 2 آخرين كانا يرتديان أحزمه ناسفة”.

وفي محافظة ديالى، قال النقيب في الجيش، ياسر الساعدي، إن “قوة من الجيش أحبطت هجوما لداعش، استهدف نقطة للجيش قرب منطقة القاية في أطراف قضاء خانقين، شمالي المحافظة”.

وأضاف أن “الجيش قصف بعض أوكار داعش بالهاونات في أطراف القضاء، وبدأ حملة تفتيش للكشف عن عناصره الفارين”.

وتشهد بعض المحافظات الشمالية والغربية أعمال عنف بين الحين والآخر، تقول قيادات أمنية إن أغلبها ينفذها عناصر داعش.

وتجري قوات الأمن في محافظات ديالى، وكركوك وصلاح الدين ونينوى (شمال)، والأنبار (غرب)، عمليات عسكرية متواصلة لمنع عودة نشاط التنظيم.