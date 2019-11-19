مقتل 3 من "الباسيج" و"الحرس الثوري" بطهران

أعلن الحرس الثوري في محافظة طهران، مقتل ثلاثة من عناصرها وقوات التعبئة (الباسيج)، في العاصمة، في "أعمال شغب"، وفق قوله.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن القتلى من وحدة "سيدة الشهداء" للحرس الثوري.

وذكرت أن أسماءهم: "مرتضى ابراهيمي من مدينة ملارد (عنصر من الحرس الثوري)، ومجيد شيخي من مدينة بهارستان، ومصطفى رضائي من مدينة ملارد، من الباسيج".

وأضافت أنهم قتلوا "على غرار الاغتيالات التي نفذتها زمرة خلق الإرهابية في عقد الثمانينيات، حيث تم نصب كمين لهم، ومحاصرتهم، قبل أن يجري إراقة دمائهم بالسلاح الأبيض".

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في تصريح نشر الاثنين، على موقع الوكالة الرسمية تعليقا على الاحتجاجات، إنه "بلغهم في بعض التقارير أن هناك من استخدم السلاح، وأصيب عدد من قوات الأمن، مشيرا إلى مقتل عنصر أمني".

يشار إلى أن إيران تشهد احتجاجات واسعة بسبب الأوضاع الاقتصادية ورفع سعر البنزين بقرار حكومي.

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، الخميس الماضي، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد، ما تسبب بغضب واسع. (وكالات)