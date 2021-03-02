مقتل 3 موظفات في قناة تلفزيونية افغانية رميا بالرصاص

الموظفات الثلاث قتلن في هجومين منفصلين. وجميعهن يعملن في قسم الدبلجة في شبكة تلفزيون ”انيكاس تي في“. ولم تعلن أي جهة بعد المسؤولية عن الهجومين.

قتلت ثلاث موظفات يعملن بمحطة تلفزيون في مدينة جلال آباد شرق أفغانستان الثلاثاء، وفق ما أعلنت الشبكة التلفزيونية، في ما يبدو أنها عملية قتل محددة الهدف.

وقال مدير الشبكة ”انيكاس تي في“ زلماي لطيفي: ”لقد قتلن جميعهن. كن ذاهبات إلى المنزل من المكتب سيرا على الأقدام حين تعرضن لإطلاق النار“. وأكد موظف آخر في المحطة التلفزيونية الحادثة والحصيلة.

وأوضح لطيفي، أن ”الموظفات الثلاث قتلن في هجومين منفصلين. وجميعهن يعملن في قسم الدبلجة بالتلفزيون“.

بدوره، أكد المتحدث في مستشفى ننغرهار الإقليمي زاهر عادل الحصيلة.

ولم تعلن أي جهة بعد المسؤولية عن الهجمات.

وتشهد أفغانستان مؤخرا موجة عمليات اغتيال تستهدف صحفيين ورجال دين ونشطاء وقضاة، أشاعت الذعر في أنحاء البلاد، وأجبرت كثيرين على الاختباء، بل وحتى الفرار.

وتصاعدت عمليات القتل منذ بدء محادثات سلام، العام الماضي، بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، في آخر مسعى لطي صفحة عقود من النزاع.

