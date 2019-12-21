مقتل 33 "ارهابيا" برصاص الجيش الفرنسي في مالي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من ابيدجان يوم السبت 21 كانون الأول – ديسمبر 2019 أنّ عملية برخان الفرنسية قتلت 33 "إرهابيا" صباحا في مدينة موبتي في مالي.

وأوضح ماكرون في كلمة ألقاها أمام الجالية الفرنسية في ثاني أيام زيارته لساحل العاج، أنّ العملية حررت دركيين ماليين من أيدي الجهاديين كما أسرت مقاتلا، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وأضاف ماكرون ان "هذا النجاح الكبير هو بفضل التزام قواتنا، انه الدعم الذي نقدمه الى مالي والمنطقة وامننا". وتابع "تكبدنا خسائر، وحققنا ايضا انتصارات هذا الصباح بفضل ما يقوم به جنودنا وعملية برخان".

وتأتي هذه العملية بعد اقل من شهر من مقتل 13 جنديا فرنسيا في اصطدام مروحيتين خلال "عملية قتالية" في ليبتاكو بمنطقة ميناكا الواقعة بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث تنفذ عملية برخان لمكافحة الجهاديين عمليات ضد مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية في الصحراء الكبرى