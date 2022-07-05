مقتل 34 شخصا بهجومين مسلحين ببوركينا فاسو

لقي 34 شخصا على الأقل حتفهم في بوركينا فاسو وذلك من خلال هجومين مسلحين شمال البلاد، وشمال غربيها.

وتعرض في ليل الأحد-الاثنين سكان منطقة بوراسو الريفية لهجوم جبان وهمجي شنه مسلحون"، مشيرا إلى أن "الحصيلة المؤقتة لهذا الهجوم الإرهابي هي 22 قتيلا والعديد من الجرحى بالإضافة إلى خسائر مادية.

وقال مصدر بوقت سابق من نهار الإثنين إن الهجوم أسفر عن سقوط نحو 15 قتيلا، من رجال ونساء وأطفال، وفق حصيلة مؤقتة، بينما أفاد مصدر محلي أنّ حصيلة الهجوم هي "حوالى 20 قتيلا.

وحسب أحد السكّان فإن "المسلحين تجولوا في بادئ الأمر قرابة الساعة الخامسة مساء (بالتوقيتين المحلي والعالمي) في القرية مطلقين أعيرة نارية في الهواء. وعادوا في وقت لاحق من الليل ليطلقوا النار بشكل عشوائي على السكان".

وذكر مصدر أمني آخر أن هجوما مميتا آخر وقع السبت في ناميسيغينا، في مقاطعة ياتينغا في شمال البلاد.

وأوضح أن "حصيلة هذا الهجوم وصلت إلى 12 قتيلا من بينهم ثلاثة من متطوعي الدفاع عن الوطن" وهم مدنيون يحاربون إلى جانب الجيش. وأثار هذا الهجوم موجات نزوح منذ الأحد.