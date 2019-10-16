مقتل 35 معتمرا في حادث اصطدام حافلة جنوب المدينة المنورة

قالت وكالة الانباء السعودية أن 35 شخصا لقوا مصرعهم واصيب اربعة آخرون الاربعاء، اثر اشتعال النيران في حافلة كانت تقلهم بعد اصطدامها بمركبة أخرى جنوب المدينة المنورة.

واوضحت الوكالة أن الحادث نجم عن "اصطدام حافلة خاصة مُستأجرة تنقل (39) تسعة وثلاثين شخصاً من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة (شيول)، وذلك بمركز الأكحل (جنوب) المدينة المنورة".

واضافت انه "نتج عن ذلك وفاة (35) وإصابة (4) من ركابها ونقلهم إلى مستشفى الحمنة". مشيرة الى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الحادث.

ومن جانبها، نقلت صحيفة "سبق" السعودية عن مصادر قولها إن ركاب الحافلة كانوا من المعتمرين، وأن النيران اشتعلت فيها جراء اصطدامها بمركبة اخرى.

