مقتل 37 داعشياً بغارات أمريكية في أفغانستان

الحادث وقع على الحدود بين منطقة بالشيراج ودرزاب بإقليم جوزجان

ذكر مسؤولون محليون اليوم السبت أن 37 مسلحاً داعشياً على الاقل قتلوا، في غارات جوية أمريكية، في إقليم جوزجان شمال أفغانستان، طبقاً لما ذكرته قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وأكد المتحدث باسم حاكم الأقليم، محمد رضا غفوري اليوم السبت، وقوع الغارات الجوية أمس الجمعة، قائلاً إن "القوات الامريكية اعتقلت أيضاً عشرة مسلحين داعشيين، من بينهم قائد محلي رئيس للجماعة".

وتم تنفيذ الغارات في قريتي "سار دارا"، و"موجول"، بمنطقة "درزاب"، وقرية "شاكما شوكور"، بمنطقة "كوشتيبا"، بالإقليم.

وخلال الغارات الجوية، تم تدمير ثلاث قواعد لداعش، بحسب ما صرح به غفوري.

وفي حادث منفصل، قتل 12 مسلحاً داعشياً وأصيب 17 آخرين، في كمين نصبته طالبان في الأقليم.

وتابع غفوري أن الحادث وقع على الحدود بين منطقة بالشيراج ودرزاب بإقليم جوزجان الليلة الماضية.