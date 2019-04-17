مقتل 4 أشخاص وإصابة 23 جراء سقوط صواريخ على بلدية تابعة لطرابلس

لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب 23 آخرون مساء الثلاثاء جراء سقوط صواريخ غراد على بلدية أبو سليم التابعة لمدينة طرابلس، حسبما أفاد عميد البلدية، عبد الرحمن الحامدي.

وقال الحامدي إن سقوط الصواريخ العشوائية واستمرار اندلاع النيران في المنازل والسيارات تسبب في حالة هلع بين المدنيين، وإنه من بين المصابين 4 أشخاص تقرر بتر بعض أطرافهم.

ولم تتضح بعد الجهة التي تقف وراء إطلاق الصواريخ.

واندلعت اشتباكات عنيفة، مساء اليوم الثلاثاء، بين ميليشيات المشير خليفة حفتر وقوات المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبي، المعترف بها دوليا، في منطقة العزيزية جنوب طرابلس.

وذكر موقع أخبار ليبيا الإلكتروني أن مصادر أفادت بأن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة اندلعت أيضا بين ميليشيات حفتر وقوات الوفاق في كوبري الزهراء جنوب غرب طرابلس.

وقالت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة اندلعت خلال هذه الاثناء منطقة شارع الخلاطات ومشروع الهضبة جنوب العاصمة طرابلس.

وبحسب المصادر فإن أصوات الاشتباكات تدوي في شارع الخلاطات ومشروع الهضبة ومحيط معسكر اليرموك بين الجانبين.

وتعيش العاصمة طرابلس للإسبوع الثاني مواجهات عسكرية عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة والقصف الجوي من عدة محاور.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن آخر حصيلة لضحايا الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس ارتفعت إلى 174 قتيلا، و756 جريحا.

(د ب أ)