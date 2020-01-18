مقتل 4 جنود روس بريف إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بمقتل أربعة جنود روس جراء هجوم لفصائل المعارضة السورية على أحد المواقع العسكرية التي تدير منها روسيا العمليات بريف إدلب الشرقي.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحافي اليوم، إن ذلك يأتي في الوقت الذي أكمل فيه التصعيد الجديد في العمليات العسكرية للنظام السوري و”الضامن” الروسي يومه الثالث على التوالي، مشيرا إلى تنفيذ أكثر من 1796 ضربة جوية وبرية طالت المنطقة خلال الـ 72 ساعة الفائتة، تركزت بشكل رئيسي على أرياف إدلب الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية بالإضافة لريفي حلب الغربي والجنوبي.

ولفت المرصد إلى مقتل رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة بقصف جوي استهدف قرية “بالا” التابعة لعنجارة بريف حلب الغربي، ليرتفع بذلك عدد الضحايا المدنيين خلال الـ 72 ساعة الماضية إلى 28 قتيلا بينهم ثمانية أطفال و75 مصابا.

ووفق المرصد، تمكنت فصائل المعارضة من السيطرة على قرى أبو جريف وتل خطرة وتل مصطيف منذ انهيار وقف إطلاق قبل ثلاثة أيام، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن 58 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بالإضافة لمقتل 49 مسلحا من فصائل المعارضة.