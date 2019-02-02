مقتل 4 جنود في أول اشتباكات حملة قوات شرق ليبيا صوب الجنوب

قال مسؤولون عسكريون إن أربعة جنود ليبيين على الأقل قتلوا، الجمعة، عندما اشتبكت قوات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر في معارك استمرت ساعات مع جماعة مسلحة واجهتهم أثناء سعيهم للتوسع جنوبا، بينما قالت منظمة الصحة العالمية إن 14 شخصا قتلوا.

وتعاني ليبيا من الاضطرابات منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي في 2011. وتوجد في البلاد حكومتان متنافستان في الشرق والغرب بينما تتنافس جماعات مسلحة على النفوذ.

وشكلت الاشتباكات التي دارت، الجمعة، أول مقاومة حقيقية يواجهها الجيش الوطني الليبي الموالي لحفتر منذ توغله في الجنوب قبل نحو أسبوعين من معقله الرئيسي في بنغازي بشرق البلاد.

وقال مسؤول من منظمة الصحة العالمية إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 14 وإصابة 64 معظمهم من خصوم الجيش الوطني الليبي.

وقال مسؤولون من الجيش الوطني إن الاشتباكات بدأت عندما غادر الجنود مدينة سبها الرئيسية في الجنوب ووصلوا إلى مدينة غدوة القريبة. وأضافوا أن الجيش الوطني دعم القوات بضربات جوية على “الإرهابيين” و”المرتزقة التشاديين” وهو وصف يطلقه الجيش الوطني الليبي عادة على جماعات تشادية معارضة تنشط في جنوب ليبيا.

وأشار المسؤولون إلى أنه إلى جانب مقتل أربعة من الجيش الوطني أدت الاشتباكات أيضا إلى سقوط عدد من المصابين.

وقال مسؤول من منظمة الصحة العالمية على تويتر إن المنظمة أرسلت إمدادات طارئة لمستشفى محلي.

وقضى الجيش الوطني الليبي الأسبوعين الماضيين في تأمين سبها التي كانت تخضع اسميا لسيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس لكنها كانت تخضع فعليا لسلطة جماعات وقبائل محلية.

ويقول الجيش الوطني الليبي إن الحملة تهدف إلى مكافحة المتشددين الإسلاميين وتأمين حقول ومنشآت نفطية في الجنوب من بينها حقل الشرارة أكبر حقول البلاد وهو مغلق منذ ديسمبر كانون الأول عندما سيطر عليه حراس ورجال قبائل.

والجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر متحالف مع حكومة موازية في بنغازي تعارض الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

رويترز