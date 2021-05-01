مقتل 4 جنود في تفجير عبوة ناسفة شمالي بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، مقتل 4 جنود بتفجير عبوة ناسفة في قضاء الطارمية، شمالي بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني (تابعة للوزارة)، في بيان، إن “عناصر إرهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة على القوات الأمنية خلال عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية في قضاء الطارمية”.

وأوضح البيان أن “الانفجار استهدف مركبة عسكرية ما أدى إلى مقتل 4 جنود كمعلومات أولية للحادث”، دون تفاصيل أخرى.

ولم تتبن أي جهة العملية حتى الساعة 22:00 تغ.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على تنظيم “الدولة” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم المتطرف لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة. (الأناضول)